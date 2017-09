Alles hiljuti sünnitanud Serena Williams lubab juba Austraalia lahtistel tiitlit püüda

1. septembril emaks saanud 35-aastane tenniseäss Serena Williams plaanib juba jaanuaris taas tipptasemel võistluskarussellis kaasa lüüa.

Williamsi treener Patrick Mouratoglou rääkis intervjuus Eurospordile, et Williams on võtnud plaani jaanuaris toimuva Austraalia lahtiste võitmise.

Karjääri jooksul 23 suure slämmi tiitlit võitnud Williams on võtnud endale eesmärgiks tõusta selles arvestuses kõige edukamaks mängijaks. Praegu hoiab 24 suure slämmi tiitliga esikohta Austraalia legend Margaret Court.

“Ta ütles mulle juba paar kuud tagasi, et tema sihiks on mängida Austraalia lahtistel,“ avaldas Williamsi juhendaja. “Serena puhul on kõik võimalik. Ma ei saa talle mingeid piire seada. Olen temas mõnikord kahelnud, kuid ta on suutnud alati mind üllatada.“

Austraalia lahtised toimuvad 15.-28. jaanuarini.