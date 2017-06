Ajalugu teinud lätlannal Ostapenkol on kõvem eestkäelöök kui Murray'l

Läti tennisetäht Jelena Ostapenko lõi poolfinaalis Timea Bacsinszky vastu tugevamaid lööke kui meeste esinumber Andy Murray.

Lätlanna, kes tähistas neljapäeval ka oma 20. sünnipäeva, eestkäelöögi keskmiseks kiiruseks on Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel olnud 122 km/h. Samal ajal on Murray keskmiseks jäänud 117 km/h.

"Ma olen alati mänginud agressiivselt ja proovin lüüa palli oma maksimum jõuga kui ma saan," ütles Ostapenko. "Selline stiil arvatavasti aitas mul nii kaugele jõuda."

Finalist tunnistas, et on selle löögiga ka vaeva näinud:"Ma olen töötanud eestkäelöögi kallal ja ma arvan, et see on väga palju arenenud. Ma olen enesekindlam sellega nüüd."

Lätlanna on esimest korda WTA turniiri finaalis ja kohtub seal Simona Halepiga, kellest saab maailma esinumber kui ta suudab Ostapenkot võita.