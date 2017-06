Agassi töötab Djokovici heaks tasuta: ma ei taha raha, tahan vaid aidata

USA endine tennisetäht Andre Agassi avalikustas reedel, et abistab Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel serblast Novak Djokovici tasuta.

Kaheksakordne suure slämmi turniiride võitja asus Djokovici juhendama vahetust enne French Openit.

"Teen seda omast vabast ajast ja omast rahast," teatas Agassi, kirjutab Khaleej Times. "Ma ei taha raha, tahan teda lihtsalt aidata. Ja see aitab ühtlasi ka tennist. Tema oma parimas vormis on mängu jaoks hea ja nii ma saan tennisesse panustada."

Järgneva suurturniiri ehk Wimbledoni kohta sõnas Agassi: "Kui ta tahab, et ma seal oleks, siis ma olen."

Endine esireket tunnistas eile pärast 5:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1 võitu Diego Schwartzmani üle, et Agassi ei võta tõesti oma töö eest raha. "Kõik, mis ta ütles, on täiesti tõsi. See on tema otsus," sõnas Djokovic. "Tuleviku osas pole meil veel midagi kivisse raiutud. Mis minusse puutub, siis ma loodan, et ta jääb minu kõrvale pikaks ajaks."