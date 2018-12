Aasta tennisetreeneri auhind läks üllatajale

Bajini võit on üllatuslik eeskätt settõttu, et ta töötab alles esimest aastat täiskohaga treenerina.

"Ma olen sõnatu! See on suur au. See poleks juhtunud ilma minu suurepärase meeskonnata ja ennekõike Naomita, kellel oli selles suurim roll. Lihtne on olla hea treener, kui sul on nii suurepärane õpilane," teatas 34-aastane Bajin sotsiaalmeedia vahendusel.

21-aastane Osaka võitis kevadel Indian Wellsi ja lõhkas suvel suurüllatuse, kui tuli tšempioniks ka US Openil, kus alistas finaalis Serena Williamsi.