39-aastane Karlović lõi koguni 59 ässa, ent ikka kaotas

211 cm pikkune servikahur Karlović lõi kolme tunni ja 52 minuti pikkuseks veninud kohtumises kokku lausa 59 ässa Nishikori üheksa vastu, ent pidi lõpuks siiski vastase paremust tunnistama.

"See on peaaegu minu kogu aasta ässade hulk!" naljatas Nishikori mängu järel. "Selline olukord on suhteliselt ärritav... aga arvan, et suutsin hästi keskenduda. Kolmas ja neljas sett olid tõesti keerulised. Kaotasin kaks lihtsat geimi ja pidin viiendas setis end uuesti koguma."

Kolmandas ringis läheb Nishikori vastamisi maailma 44. numbri Joao Sousaga, kes alistas teises ringis 32. asetusega Philipp Kohlschreiberi.