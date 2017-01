Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel on selgunud naiste poolfinaalpaarid. Võistlemist jätkavad ameeriklannad CoCo Vandeweghe (WTA 35.), Venus Williams (WTA 17.), Serena Williams (WTA 2.) ja horvaatlanna Mirjana Lucic-Baroni (WTA 79.).

Tänases esimeses mängus lülitas Lucic-Baroni konkurentsist viienda asetusega tšehhitari Karolina Pliškova tulemusega 6:4, 3:6, 6:4.

Lucic-Baroni on varem suure slämmi poolfinaalis mänginud, kuid see juhtus 18 aastat tagasi, 1999. aasta Wimbledonis, kus ta alistas Monica Selesi ja jäi lõpuks alla Steffi Grafile.

"Ma tean, et iga mängija jaoks tähendab poolfinaali jõudmine palju, aga minu jaoks on see lihtsalt meeliülendav. Ma ei unusta seda päeva või viimast paari nädalat kunagi," ütles Lucic-Baroni. "See tegi tõesti kõik elus juhtunud halvad asjad korda. Lihtsalt see fakt, et ma olin nii tugev ja see oli võitlust väärt, on tõesti uskumatu."

Lucic-Baroni tuli juba 15-aastaselt Martina Hingisega Australian Openi paarismängu võitjaks ja jõudis aasta pärast üksikmängus poolfinaali, kuid siis segas elu end tennisele vahele. 17-aastaselt pidi ta põgenema teda väärkohelnud isa eest USA-sse ning 2004-2006 aastani ei pidanud ta WTA tasemel ühtegi matši. Suure slämmi turniiridel tuli sisse suisa kaheksa-aastane paus (2002-2010).

Sellel turniiril kukutas ta teises ringis kolmanda asetusega poolatari Agnieszka Radwanska. Poolfinaalis ootab ees maailma teine reket Serena Williams, kes purustas veerandfinaalis üheksanda paigutusega inglanna Johanna Konta 6:2, 6:3.

Lucic-Baroni ja Williams on varem kohtunud kahel korral, mõlemad matšid toimusid aastal 1998 ja lõppesid ameeriklanna võiduga.

Teises poolfinaalis kohtuvad Vandeweghe ja Venus Williams.