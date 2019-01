17-aastane ameeriklanna tegi Australian Openil ajalugu

Anisimova alistas üks tund ja kuus minutit kestnud kohtumises turniiri üheks soosikuks peetud valgevenelanna 6:3, 6:2. Anisimova servis neli ässa, Sabalenka kolme vastu. Äralööke tegi ameeriklanna 21, valgevenelanna 12.

Anisimova tegi võiduga Sabalenka üle ühtlasi ajalugu, olles esimene 2000. aastatel sündinud tennisist, kes jõudnud suure slämmi turniiril neljandasse ringi. "See on uskumatu tunne, ma ei suuda uskuda, et see juhtust just," sõnas Anisimova pärast kohtumist.

Maailma 87. reket Anisimova läheb 16 parema seas vastamisi Petra Kvitova (WTA 6.) ja Belinda Bencici (WTA 49.) vahelise kohtumise võitjaga.

Video kohtumise ühest põnevaimast punktist: