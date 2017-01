Australian Openi finaal pakub pühapäeval tennisesõpradele tõeliselt klassikalise vastasseisu. Šveitslane Roger Federer pääses finaali juba eile, täna liitus temaga seal hispaanlane Rafael Nadal.

Paljude arvates kõigi aegade suurimal rivaliteedil on juba 12-aastane ja 34 matši pikkune ajalugu. 23 neist on võitnud Nadal, 11 Federer. Vastasseis on niivõrd legendaarne, et sellel on juba omaette nimi - Fedal.

Ometi pole mehed kohtunud alates 2015. aasta oktoobrist, mil Federer Šveitsis siseturniiril finaalis 6:3, 5:7, 6:3 võidu võttis. Federer tunnistas Australian Openil pärast poolfinaalis Stanislas Wawrinka alistamist, et on Nadalist puudust tundnud.

"Käisin paar kuud tagasi Rafa akadeemias Mallorcal ja ütlesin talle: "Vaata, me võiks korraldada mingi heategevusmatši või midagi. "Ma käisin siis vaid ühel jalal, tal oli randmevigastus ja me mängisime juunioridega minitennist ja mõtlesime, et kuidas see on parim, mida me hetkel teha saame. Vaevalt oskas kumbki meist oodata, et me siin finaalis kohtume."

Vaadakem pühapäevase suure finaali eel üle mõned faktid, mis antud rivaliteedi niivõrd legendaarseks teevad.