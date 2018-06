Zopp: positiivset on nii palju, et kaotus ei kurvasta

Prantsusmaa lahtiste kolmandas ringis sakslasele Maximilian Martererile 2:6, 1:6, 4:6 alla jäänud Jürgen Zopp ei lase kurbusel võimust võtta.

„Punnisin tema vastu, nagu suutsin, aga läks nii. Väike pettumus on ikka, aga mul pole õigust viriseda,” rääkis õnneliku kaotajana põhitabelisse pääsenud Zopp Delfile. „Olen Pariisis ootusi mitmekordselt ületanud ja hakata nüüd kurtma... Läinuks asjad kahes esimeses mängus natukene teisiti, minu kahjuks, oleksin juba kodus.”

Zopil on turniirilt mõndagi positiivset kaasa võtta. „Ma ei teadnud varem, et olen võimeline kaht järjestikkust viiesetilist mängu vastu pidama ja võitma, nüüd tean,” selgitas ta. „Nägin, et pole tugevatest mängijatest valgusaasta kaugusel ja suudan heal päeval neid võita. Nüüd on küsimus, kuidas saaksin head taset edaspidigi rakendada.”

Pärast väikest puhkust asub Zopp muruväljakute hooajaks valmistuma. „Treenin kodus kunstmurul ja loodan Queens Club turniir kvalifikatsioonile pääseda. Kui ei pääse, valin Wimbledoniks valmistumisel mõne väiksema võistluse.”

Kahjuks on Wimbledoni põhitabelisse pääsejad juba lukus, mistap peab Zopp alustama sealgi kvalifikatsioonist. „Samas peaks mu asetus tänu edetabelile olema parem,” sõnas Zopp.