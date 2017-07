Zopp lööb esmakordselt Eesti tippturniiril kaasa

Järgmisel nädalal toimub Pärnus tenniseaasta suursündmus Merko Estonian Open. Eesti tippudest löövad 15 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiril kaasa Jürgen Zopp, vastsed Eesti meistrid Kristjan Tamm ja vennad Siimarid ning naiste konkurentsis Fed Cupi koondislased Maileen Nuudi, Valeria Gorlats ja Maria Lota Kaul.

Kolmandat aastat Pärnus peetav turniir hõivab juuli lõpus linna tenniseväljakud terveks nädalaks ja toob suvepealinna kireva rahvusvahelise seltskonna. Meie tennisistidele pakuvad konkurentsi sportlased 25 riigist, nii naaberriikidest kui kaugelt ookeanitagant Jaapanist, Brasiiliast ja Argentiinast.

Eesti meestennisistidest asuvad võistlustulle Zopp, värske meister Tamm ja vennad Siimarid. “Tase on meistrivõistlustest kõrgem,” võrdleb ürituse peakorraldaja Riho Kallus Estonian Openit möödunud nädalal toimunud Eesti meistrivõistlustega. “Jürgeni tasemega mehi tuleb võistlema mitmeid ja sellist tennist, kus meie tennisetipud on konkurentsis endast tugevamatega, näeb Eestis harva.”

Zopp osaleb Merko Estonian Openil esmakordselt, sest varasematel aastatel pole tihe suvine võistlusgraafik seda võimaldanud. “Mul on hea meel osaleda oma pikaajalise toetaja Merko nimelisel turniiril,” ültes ta. “Minu viimasest Pärnus mängitud turniirist on möödas üle 10 aasta, mis on liiga pikk aeg,” lisas ta veel ühe põhjuse, miks seekord Pärnu publiku ette tuleb.

Kvalifikatsiooniturniirid algavad laupäeval. Põhitabelid selguvad pühapäeva õhtuks ja siis on näha, milliseid põnevaid vastasseise on nädala jooksul oodata.