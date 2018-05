Zopp kohtub French Openi kvalfikatsiooni teises ringis mehega, kes tänavu alistanud Federeri

Jürgen Zopp (ATP 138.) kohtub Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste kvalifikatsiooni 2.ringis Austraaliat esindava kreeklase Thanasis Kokkinakisega (ATP 148.).

Vastane on huvitav selle poolest, et tänavu on Kokkinakis üle mänginud Roger Federeri enda. See juhtus märtsikuus Miami Openi 2.ringis, kus 22-aastane kreeklane sai suurvõidu 3:6, 6:3, 7:6(4).

2015. aastal jõudis Kokkinakis French Openil 3.ringi ja tõusis pärast seda maailma edetabelis 69. kohale. Aasta lõpus sai ta vigastada ja õlavigastuse tõttu jäi järgmine hooaeg sisuliselt vahele.

Zopp ja Kokkinakis on profiturniiridel korra kohtunud. 2015. aasta Bordeaux ATP Challengeril poolfinaalis. Toona jäi Kokkinakis peale 6:4, 7:5. Mõned nädalad hiljem sammus kreeklane Suure slämmi turniiril päris kaugele.

French Openi kvalifikatsioonis kohtutakse homme.