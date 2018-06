Zopp ei loo endale illusioone

Prantsusmaa lahtiste kolmandas ringis sakslasele Maximilian Martererile 2 : 6, 1 : 6, 4 : 6 alla jäänud Jürgen Zopp ei lubanud kurbusel võimust võtta. „Väike pettumus on ikka, aga mul pole õigust viriseda,” rääkis õnneliku kaotajana põhitabelisse pääsenud Zopp Delfile. „Olen Pariisis ootusi mitmekordselt ületanud ja hakata nüüd kurtma... Mul on siit palju positiivset kaasa võtta. Näiteks ei teadnud varem, et olen võimeline kaht järjestikust viiesetilist mängu vastu pidama ja võitma. Nüüd tean. Nägin, et pole tugevatest mängijatest valgusaasta kaugusel ja suudan heal päeval neid alistada.”