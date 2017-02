Eesti esireket Jürgen Zopp (ATP 317.) andis Davis Cupi Euro-Aafrika tsooni II liiga matšis lõuna-aafriklasele Nicolaas Scholtzile (ATP 341.) loobumisvõidu.

Zopp võitis esimese seti 6:4, kuid kaotas kaks järgmist 4:6 ja 3:6 ning jättis siis mängimise pooleli.

"Jürgenit on terve nädal vaevanud kõhulihase venitus. Lootsime, et asi hullemaks ei lähe, aga mängu jooksul tegid servi pingutused nii palju hullemaks, et lõpuks ei tulnud enam midagi välja," selgitas Lõuna-Aafrika Vabariigis viibiv Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint.

"Mõnda aega on vigastus juba seganud. Prantsusmaal lasi mängida, aga nüüd on läinud päris hulluks. Muud löögid on okei, aga servida ei lase. Käin Tallinnasse naastes kõigepealt füsio juures ja siis vaatab edasi," kommenteeris Zopp ise.

Vladimir Ivanov (ATP 442.) kaotas järgmises matšis Lloyd Harrisele (ATP 284.) 4:6, 3:6, 2:6.

"Ivanov ise ütles, et mängis oma keskmise mängu, aga selleks, et vastast võita, on vaja tähtsatel punktidel natuke parem olla. Kaks esimest setti kaotas ta ühe servimurdega, kolmanda seti alguses tähelepanu hajus ja loovutas kohe kaks servi," kommenteeris Hint.

Homme kell 12 tulevad paarismängus väljakule meie noored Kenneth Raisma ja Mattias Siimar. Vastasteks on kogenud Ruan Roelofse ja Raven Klaasen.

„Klaasen ilmselt tennisehuvilistele tutvustamist ei vaja. Saab väga keeruline olema,“ ütles koondise kapten Ekke Tiidemann. Paarismängus ATP edetabelis esikümnesse kuuluv Klaasen on mänginud Grand Slami finaalis ja eelmisel aastal Mastersi finaalis.

Davis Cupi II liiga esimese voorust edasipääsemiseks tuleb võita kolm kohtumist. Pärast homset paarismängu mängitakse pühapäeval veel kaks üksikmängu.