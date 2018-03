Zopp alistas Bolti ja sammus teise ringi

Jürgen Zopp (ATP 149) võistleb Hiinas Shenzhenis 75 000 dollari suuruse auhinnafondiga ATP Challenger turniiril. Esimeses ringis alistas ta möödunud nädalal Zhuhai Challengeril võidutsenud Alex Bolti 2:6, 7:5, 6:4.

25-aastane austraallane paikneb hetkel ATP edetabelis 244. real, kuid värske turniirivõiduga teenis ta lisaks 83 punkti, mis tõstavad Bolti edetabelis rohkem kui 50 kohta kõrgemale, vahendab tennis.ee.

Mängu alguses ei leidnud Zopp vasakukäelise vastase vastu õiget mängu, kaotas seisult 2:2 järjest neli geimi ning avasett läks 6:2 Boltile. Ka teine sett ei alanud kergelt, Zopp jäi 1:2 ja 0:40 kaotusseisu, kuid kaitses kolm murdepalli. Kuuendas geimis oli taas austraallasel kolm murdevõimalust, aga Zopp suutis ka need kaitsta. Üheteistkümnendas geimis murdis Zopp ja vormistas järgmises geimis seti võidunumbriteks 7:5.

Otsustavas setis ei suutnud esimestes geimides kumbki oma pallingut hoida, Zopp murdis kahel ja Bolt ühel korral. Sellise eduga kulges mäng lõpuni ja Zopp võitis 6:4.

Üks tund ja 50 minutit kestnud kohtumise jooksul lõi Zopp kaks serviässa ja tegi seitse topeltviga, Boltil olid need näitajad kaheksa ja viis. Murdepallidest realiseeris Zopp neljast kolm, Bolt võitles välja kaksteist murdepalli, kuid kasutas neist vaid kolm.

Zoppi järgmiseks vastaseks on 31-aastane hiinlane Zhe Li (ATP 327). Turniiril on esimese paigutusega Malek Jaziri (ATP 84), keda aprilli alguses, kui Davis Cupi raames kohtuvad Eesti ja Tuneesia, on Tallinnasse oodata.