WTA eliitturniiri kindla kaotusega alustanud Kontaveit: minu poolt väga kesine esitus

Esimeses setis tegi Mertens neli servimurret, Kontaveit kaks. Teises setis loovutas eestlanna veel kaks oma pallingut. Tund ja 7 minutit kestnud matši jooksul tegi Kontaveit 3 topeltviga Mertensi 6 vastu, belglanna lõi ka 3 serviässa.

"Kuni 3:3-ni oli mäng täiesti okei. Tase oli normaalne, kuid siis mängisin ühe kehva servigeimi ja kõik langunes kuidagi ära. Ma ei saanud ennast enam käima. Kuidagi tühi olek oli väljakul," kommenteeris Kontaveit.

"Tema ründas minu teist servi väga hästi ja võttis initsiatiivi ning tegi mulle mu enda servil elu raskeks. See väljak on kõrgema põrkega. Talle sobis, kuidas minu teised servid üles viskasid, ta sai neid hästi rünnata. Minu poolt täna väga kesine esitus."

Zhuhanis on Kontaveidil jäänud veel pidada vähemalt üks kohtumine teise alagrupikaaslase, sakslannast tiitlikaitsja Julia Görgesi (WTA 14.) vastu. Poolfinaali pääseb vaid alagrupi võitja. Võrdsete võitude arvu juures hakatakse lugema ka sette ja geime, mistõttu tänane võit talle erilisi edasipääsulootusi ei jäta.

"Kindlasti ei ole ta kergem vastane. Talle väga meeldivad need väljakud, eelmisel aastal ta ju võitis siin. Ta on praegu päris heas vormis. Ei oska ennustada, mis saab. Mina peaks kindlasti kõvasti paremini mängima, et talle vastu saada," sõnas Kontaveit.

Kontaveit kinnitas, et teda viimastel Aasia turniiridel seganud vigastus on paranenud, kuid eliitturniiri ettevalmistusele pani oma pitseri kodus läbi põetud haigus. "Mingeid vigastusi otseselt enam ei ole. Aga kodus olles jäin uuesti haigeks. Ettevalmistus ei olnud sajaprotsendiline, aga see selleks. Hooaja lõpp ja viimane turniir... On, kuidas on," lisas ta.

WTA Elite Trophy mänge näitab otsepildis TV Play Sports.

