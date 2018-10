WTA eliitturniir: Kontaveidil pole kaotada midagi, võita aga palju

Täna algav WTA eliitturniir on Kontaveidi eduka hooaja taustal kui kirss tordil. Kaotada ei ole suurt midagi: uks maailma 20 parema sekka on jalaga lahti löödud ja ainus mängija, kes ta sealt välja võiks puksida, on vabapääsmega eliitturniirile saanud hiinlanna Qiang Wang (WTA 22.).