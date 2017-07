Võitmatu Kontaveit on uues olukorras

Anett Kontaveitil (WTA 38.) seisab täna Wimbledonis ees teise ringi kohtumine asetatud vastasega.

Eesti esinumbri oponent on talendikas venelanna Daria Kasatkina (WTA 30.).

Seni murul ainult võite tunnistanud Kontaveit on teatud mõttes uues olukorras. Teda ei saa nimetada favoriidiks, kuna vastane on samast klassist. Jah, muru peaks eelduste järgi Kontaveitile paremini sobima, aga see on enne esimest omavahelist mõõduvõttu pelgalt kohvipaksu pealt ennustamine.