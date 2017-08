Võidukas Kanepi: läheb aega, enne kui end käima saan

Vana hea Kaia Kanepi ei ole veel tagasi, tunnistas Kaia pärast võitu USA Openi avaringis.

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel viis loos kokku kaks ülikogenud mängijat: 37-aastase Francesca Schiavone ja Kaia Kanepi (32). Noorem oli vägevam ja itaallanna pidi USA lahtistelt kuuendat korda järjest lahkuma juba pärast avaringi.

Tõsi, matši alguses tundus, et Schiavone saab varakult õhtule: esimese seti võitis ta kõigest 23 minutiga 6 : 0. Ent siis sai Kanepi end soojaks ja mängis vihmapausi tõttu teisele päevale veninud settides vastase puhtalt üle 6 : 4, 6 : 2.

„Ei, ma pole parimate päevade tasemel, sest mängupraktikat on vähe, aga jah, teine ja kolmas sett Schiavone vastu tasavägiseks ei läinud, olin temast üle. Aga esimeses setis mängisin kramplikult,” nentis Kanepi.

” Kaia Kanepi: „Loomulikult ei lähe ma ühtki mängu kaotama.”

Peale võidu on hea uudis see, et Kanepi tervis on püsinud korras. Jalad, mis aastaid häda tegid, ei valuta üldse. „Eks ta võtab aega, enne kui end käima saan, paari mänguga ei juhtu midagi,” suhtus Kanepi asjasse rahulikult. Ja lisas, et vanuse tõttu peab ta tegema samasuguseid kompromisse nagu ajaloo parim meestennisist Roger Federer: vähem trenni ja vähem, kuid see-eest edukaid turniire.

Teises ringis tuleb Kanepi vastaseks maailma edetabelis 129. kohal olev belglanna Yanina Wickmayer. Nende omavaheline seis on 3 : 3. „Pole ammu Wickmayeriga mänginud, aga ta on väga agressiivne ja vaevalt ta aastatega muutub,” tõdes Kanepi. „Ma pole ammu suurturniiridel mänginud, seega eesmärke endale ei sea, aga loomulikult ei lähe ühtki mängu kaotama.”