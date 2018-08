Viljandi järve ääres avati Eesti GP turniiriga uus tennisekeskus

Braschinsky võitis ka paarismängu koos Oskar Lustiga, kui pingelises finaalis oldi üle Eesti-Horvaatia paarist Priit Pihl / Jurica Udovicic 5:7, 7:6(5), 10:4. Tähelepanuväärne on see, et tegemist on ainsa Eesti GP turniiriga, mida USA-s õppivad tudengid Braschinsky ja Lusti on sel aastal Eestis mänginud.

Värskelt valminud tennisekeskuses on kuus väljakut. Kui varem sai Viljandi järve ääres tennist mängida neljal saviliiva ja ühel asfaltkattega platsil, siis nüüd on tegu uudsete ClayTech-kattega liivaväljakutega.