Vigastusest paranev Kontaveit: loodetavasti hakkan kolmapäevast jälle tennist mängima

Kontaveit tundis vasaku jala reielihases valu Wuhani finaalipäeva hommikul trennis, Pekingi turniiri kolmanda ringi mänguks oli valu muutunud väga teravaks, kirjutab ERR Sport. Millises seisus jalg praegu on?

"Vaikselt paraneb. Olen füsioterapeudi juures käinud ja ta pigem soovitaski puhata ja jalale natuke aega anda. Loodetavasti hakkan kolmapäevast jälle tennist mängima," ütles Kontaveit ERR-ile, kinnitades, et plaanib järgmisel nädalal Moskvas kindlasti võistelda.

Kontaveit lisas, et tema koostöö inglasest treeneri Nigel Searsiga sujub suurepäraselt. "Arvan, et päris mitmed asjad on läinud paremaks. Usun, et tema arvab samamoodi, et ükski asi minu mängus pole veel perfektne, kõike saab vähehaaval paremaks teha ja mängu kindlamaks. Mu mäng on alati agressiivne, aga just proovida vähendada lihtvigade arvu ja selliseid asju, väikeseid muudatusi," sõnas eestlanna.