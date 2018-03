VIDEOINTERVJUU | Miks saadeti Anett Kontaveidile rinnahoidja ja mida ta kõige rohkem kardab?

Eesti tennise esireket Anett Kontaveit andis intervjuu Miami Openi turniiri korraldajatele. Ligi kaheksa minutit kestnud intervjuu jooksul avaldas Konatevit mitmeid seikasid oma elust.

Oma iidolite kohta tõdes Kontaveit, et ta jälgis noorena teraselt Kaia Kanepi tegemisi, kuid talle läksid korda ka Victoria Azarenka ja Maria Šarapova saavutused.

Enda korraliku mängutaseme kohta hakkas eestlanna enda sõnul aimu saama juuniorieas.

Loomulikult tuli juttu ka loomadest ning Kontaveit rääkis, et ta on suur koerte fänn. Kui praegu on tal kodus labrador, siis varasemalt on nende peres olnud ka kuldne retriiver. Kõik rohkem meeldivad talle aga mopsid. “Mulle on alati meeldinud väikesed koerad. Mopsid on armasd ja naljakad,“ sõnas ta.

Kui koerad Kontaveidile meeldivad, siis lindudega on tal hoopis teistsugune suhe. “Tõsi, kardan neid tõesti. Olin kord koeraga jalutamas ja linnud ründasid meid. Arvatavasti läks koer nende pesale liiga lähedale. See oli päris õudne,“ kirjeldas ta ning lisas, et lisaks lindudele on üheks tema hirmuks ka kõrgus.

Raamatutest on tal praegu käsil “Ego on sinu vaenlane“ ning iPodis on kõige piinlikumaks looks Justin Bieberi “Boyfriend“.

Lõpetuseks paluti Kontaveidile meenutada kõige veidramat seika, mis on tal seoses fännidega juhtunud. “Mulle saadeti rinnahoidja. See oli väga kummaline. Pakk saadeti Eesti Tennise Liitu ning sellega oli kaasas ka väike kiri, kus mulle sooviti algavaks hooajaks edu,“ meenutas ta muigelsui.

