VIDEOD ja BLOGI | Kaia Kanepi kaotas Moskvas ootamatult 17-aastasele Serbia tulevikutegijale

Kaia Kanepi - Olga Danilovic

5:7 - Danilovic kasutab neljanda matšpalli ära ja võidab matši!

Danilovicil kolmas matšpall.

Kohtumine on kestnud juba üks tund ja 53 minutit.

5:6 - Danilovicil õnnestub enda servigeim ikkagi võita.

5:5 - Kanepilt suurepärane teine serv ja seis ongi viigis.

Kanepi tõrjub ka teise Danilovici matšpalli. Nüüd omakorda geimpall Kanepil.

Kanepi enda servil 40:15 ees, kuid lõpuks jõuab Danilovic hoopis matšpallini.

4:5 - Danilovic võidab kindlalt enda servigeimi ja on matši võitmisest ühe geimi kaugusel.

4:4 - Kanepi võidab enda servigeimi ja viigistab seisu. Kanepile kaks geimivõitu järjest.

3:4 - Danilovic lõpuks eksib ning Kanepi murrab. Kanepil on täna olnud 17 murdepalli, millest ta on ära kasutanud kolm.

Kanepi saab murdepalli.

2:4 - Kanepi jääb enda servil 0:40 taha. Seejärel suudab ta kaks punkti tagasi võita, kuid servimurre serblanna poolt on tõsiasi.

Kanepilt juba tänane seitsmes topeltviga.

2:3 - Danilovic ei anna Kanepile enda servil ühtegi punkti.

2:2 - Kanepi suudab enda servigeimi võita.

Füsioterapeut tuleb Kanepit abistama. Danilovicile tuleb nõu andma aga treener.

1:2 - Kanepil palju võimalusi, kuid geimi võidab ikkagi Danilovic.

Danilovic lööb kaheksanda ässa. Nüüd on Kanepil kokku olnud juba 16 murdepalli, millest ta on ära kasutanud ainult kaks.

Danilovic päästab kõik kolm murdepalli. Seni on Kanepi täna 12-st murdepallist kätte saanud ainult kaks.

Kanepi teenib kiirelt kolm murdepalli.

1:1 - Kanepi peab pikalt võitlema, kuid lõpuks suudab ta siiski enda servigeimi hoida.

0:1 - Danilovic võidab teise seti alustuseks enda servigeimi.

6:7 - Esimese settpalli Kanepi tõrjub, kuid Danilovic lõpetab seti ässaga.

Danilovicil neli settpalli.

Danilovic on juba ees 5:2.

Danilovic saab Kanepi eksimuste toel kiires lõppmängus 3:1 ette.

6:6 - Kanepi lasebki lõpuks enda võimalused käest ja Danilovic võidab enda servigeimi.

Geim on kestnud juba 7-8 minutit. Dikteerijaks on olnud Kanepi, kuid otsustav punkt on jäänud tulemata.

Danilovic teeb enda kolmanda topeltvea ja Kanepil teine settpall, kuid ka see jääb kasutamata.

Kanepile murdepall, mis on ühtlasi ka settpall.

6:5 - Kanepi võidab enda servigeimi nulliga.

5:5 - Kanepi kasutab teise murdepalli ära ja viigistab seisu.

Kanepi saab kolm murdepalli.

4:5 - Kanepi eksib ning Danilovic murrab selles matšis teistkordselt eestlanna servigeimi.

4:4 - Kanepi eksib ning Danilovic võidab enda servigeimi.

4:3 - Kanepi teeb ära ka enda tänase kolmanda topeltvea, kuid suudab siiski enda servigeimi võita.

Kanepi saab enda servil kiirelt 40:0 juhtima.

3:3 - Danilovic võidab enda servigeimi ja viigistab seisu.

3:2 - Kanepi suudab enda servigeimi võita ja nüüd on eestlanna võitnud kolm geimi järjest.

2:2 - Danilovicilt topeltviga ning Kanepi murrab serblanna servigeimi. Teine murdepall toob edu. Danilovic on teinud selles matšis seni kaks topeltviga.

Danilovic on ilmselgelt närvis, kuid ka Kanepi eksib.

Kanepi saab ka täna selle kohtumise esimese murdepalli.

1:2 - Kanepi tuleb raskest seisust välja ja võidab enda servigeimi.

Kanepi eksib järjest servidel ja Danilovicil murdepall, kuid Kanepi suudab lõpuks siiski viigiseisu taastada.

0:2 - Danilovic võidab pika heitluse järel ka enda servigeimi.

0:1 - Danilovic murrab Kanepi servigeimi.

Danilovicil kohe murdepall.

Kanepi alustab servimisega. Mäng käib!

Soojenduse lõpuni on jäänud veel üks minut.

Ülekanne on alanud!

