VIDEO | Taas parimate päevade tennist näitava Kaia Kanepi tipphetked US Openil Wickmayeri vastu

Kanepi järgmine vastane on jaapanlanna Naomi Osaka (WTA 45.), kes üllatas avamängus tiitlikaitsjat Angelique Kerberit. Teises ringis alistas Osaka tšehhitari Denisa Allertova (WTA 90.) 6:3, 4:6, 7:5. See matš peetakse New Yorgis homme. Laupäeva ajakava avaldatakse Eesti aja järgi eeloleval ööl.

Eesti esireketi Anett Kontaveidi (WTA 29.) teekond US Openil lõppes juba avaringis 7:6 (5), 1:6, 4:6 kaotuse järel maailma 37. reketile Lucie Šafarovale.

Vaata Kanepi ja Wickmayeri matši tipphetki US Openi kodulehelt!

This girl is through to the third round of @usopen @KanepiKaia pic.twitter.com/hKkNYK5VhZ