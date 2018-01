VIDEO | Läti staari alistanud Kontaveit: olen neljandas ringis ja üliõnnelik!

"See oli lihtsalt imeline. Olen nii õnnelik, et sain nii imelise publiku ees mängida. Tänud kõigile, kes minule pöialt hoidsid!" hõiskas Kontaveit väljakul antud intervjuus, kui oli just kolmes setis alistanud Läti tennisekomeedi Jelena Ostapenko (WTA 7.) 6:3, 1:6, 6:3.

"Vastane on väga sitke ja mängib agressiivselt. Üritasin temaga kolmandas setis sammu pidada. Servimurre andis ensekindlust ja sealt see vahe tuligi. Tundsin, et alustasin matši väga hästi, teises setis andsin natuke järgi - tunnustus ka talle selle eest! Olen neljandas ringis ja üliõnnelik!"

You can't wipe the 😀 off her face... Anett #Kontaveit will play Carla Suarez Navarro in the 4R! #AusOpen pic.twitter.com/euoztAbWGw — #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2018

Hiljem Eesti ajakirjanikega rääkides tõi Kontaveit samuti esile just otsustava seti 3:3 viigiseisult mängitud 13-minutilist maratongeimi. "See oli kindlasti väga tähtis geim. Mul oli enne tema geimpalli murdevõimalusi. Ma isegi ei tea, kui palju kordi tasamäng oli või kaua see kestis, aga selle geimivõiduga sain ma momentumi enda kätte ja suutsin temalt enesekindlust natuke ära võtta. Tundus, et tal läks tuju ära," ütles Kontaveit.

Järgmise vastase Carla Suarez Navarro kohta, kes alistas samasuguses kolmesetilises lahingus Kaia Kanepi, ütles Kontaveit järgmist: "Ta on kindlasti teistsugune mängija, kelle vastu päris sama plaaniga mängima ei saa minna. Ta on Ostapenkost väga erinev. Lööb palju tagasi ja ei eksi eriti. Ebamugav vastane kõigile."

Küsimusele, kas tal on kahju, et Kanepiga neljandas ringis ei kohtu, vastas Eesti esireket: "Ei oska isegi midagi öelda selle peale. Kahju, et ta kaotas, aga on nii, nagu on."

