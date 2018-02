VIDEO | Kontaveit pärast rasket võitu: teise seti alguses võtsin punkt-punkti haaval ja kuidagi keerasin seisu ümber!

Anett Kontaveit (WTA 28.) alustas täna mängudega Dubai tenniseturniiril, kohtudes avaringis 33-aastase Austraalia esindaja Samantha Stosuriga (WTA 45.). Eestlanna võitis peaväljakul peetud matši pärast kaotatud avasetti tulemusega 1:6, 6:2, 6:4.

Pärast kohtumist antud intervjuus oli Kontaveit väga õnnelik võidu üle ning ei suutnud veel isegi uskuda, et pärast esimest seti seisu ümber suutis mängida.

"Raske on mängida turniiri, kus sa varem osalenud pole, kuid sa pead kohanema kiiremini," ütles eestlanna, kelle jaoks oli tegemist 50. karjäärivõiduga. Kontaveit ütles, et on jõudnud Dubais ka käia vaatamisväärsustega tutvumas ning ootab juba homset.