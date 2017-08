VIDEO | Kaia Kanepi US Openil: "Eestlased armastavad New Yorki!"

Kaia Kanepi pidi sel nädalal ette võtma US Openi kvalifikatsiooni, kuid pääses kindlalt põhiturniirile. Pärast viimast kohtumist andis endine Eesti esireket ka kiire intervjuu, kus rääkis veidike ka eestlastest.

Kanepi jaoks on tegemist esimese korraga, kui ta on pääsenud US Openile läbi kvalifikatsiooni kadalipu. "See on hämmastav tunne," kommenteeris ta peale matši võitu.

Kanepi kiitis ka turniiri väljakuid ja ilma, mis pidavat tema mänguga väga sobima. Kuid tänusõnu jagus ka kohale tulnud toetajatele. "Eestlased armastavad New Yorki, nagu ka mina," ütles tennisist intervjueerija küsimuse peale, et kas on tore näha Eesti lippe lehvimas tema kohtumistel.