VIDEO | Kaia Kanepi rassib ka pühade ajal, et järgmine aasta taas vormis olla

„Fed Cup on meil igal aastal mõtetest läbi käinud. Kuna see toimub vahetult peale Australian Openit, sõltub kõik tervisest. Kõigepealt peab vaatama, mis seis Austraaliaga jääb, kuid me oleme arutanud ka seda, et kui Austraalias ei mängi, oleks esimene võistlus Fed Cup või mõni väike turniir enne Indian Wells Mastersit (4. märtsil Californias algav turniir – toim),” sõnas Tustit, kes kavatseb Kanepiga jälle kaasa sõita umbes sama palju nagu viimastel aastatel. „Teen kaasa kõik suured slämmid ning kevad- ja suvehooajal päris mitmed võistlused. Vahepeal põikan odaviskajate juurde Aafrikasse, kus meil on kaks laagrit.”