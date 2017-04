VIDEO ja FOTOD: Kontaveit andis Šarapovale kõva lahingu, kuid pidi vastu võtma kaotuse

Kvalifikatsioonist põhitabelisse murdnud Kontaveit alustas hästi ning hoidis oma servi kuni seitsmenda geimini, mil Šarapova tegi matši esimese murde. Šarapova hoidis seejärel kindlalt oma pallingut ja murdis ka teistkordselt eestlanna servi, lõpetades avaseti 35 minutiga 6:3 võiduga.

Teises setis murdis Šarapova 21-aastase Kontaveidi teise servigeimi, pääsedes ette 3:1. Eestlanna vastas kohe omapoolse servimurdega, kuid järgmises geimis tegi sama ka 30-aastane venelanna. Seisul 3:5 suutis Kontaveit viienda murdepalli ära kasutada, ent paraku vastas koheselt murdega ka venelanna, realiseerides esimese matšpalli.

Kontaveit lõi täna neli ässa, tegi ühe topeltvea ning realiseeris kaheksast murdepallist kaks. Kogenud venelannal kogunes neli ässa ja kaks topeltviga, kuid otsustavaid punkte mängis ta hiilgavalt, kasutades murdevõimalusi ära oluliselt paremini - kuuest viis.

Poolfinaalis läheb Šarapova kokku Carla Suarez Navarro (Hispaania) ja Kristina Mladenovici (Prantsusmaa) vahelise mängu võitjaga.

Kontaveit alustas Stuttgardis kvalifikatsioonist, kus alistas kolm vastast, ning võitis seejärel avaringis horvaadi Ana Konjuhi (WTA 34) ning kaheksandikfinaalis maailma kuuenda reketi Garbine Muguruza. Hea turniir peaks eestlanna esmaspäeval avaldatavas uues WTA edetabelis tõstma praeguselt 73. kohalt vähemalt 64ndaks, mis tähistaks ühtlasi ka tema karjääri kõrgeimat positsiooni.

Pisut üle aasta aja meldooniumi kasutamise tõttu võistlustelt eemal olnud Šarapova ei oma seetõttu praegu ka kohta WTA tabelis. Endine maailma esireket on oma karjääri jooksul võitnud viis Suure Slämmi tiitlit.

Mäng täispikkuses:



Anett Kontaveit - Maria Šarapova

Kontaveidi muljed tänasest matšist ja tervest turniirist: http://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/kontaveit-parast-sarapovaga-matsi-andsin-endast-koik-lihtsalt-vastase-korgem-klass-otsustas?id=78053386

https://twitter.com/WTA/status/857951659766423554

Täname jälgimast!

Mängu statistika:

KÕIK! Šarapova võitis tunni ja 23 minutiga 6:3, 6:4 ning jõudis poolfinaali. Kontaveidilt südikas mäng, kuid venelanna oli täna parem.

Šarapovale matšpall!

Tasa 40:40.

Kontaveit juhib 40:30.

Venelannat lahutab matšivõidust kaks punkti.

Šarapova pääseb juhtima 30:15.

Tasa 15:15.

15:0. Hea esimene palling ja võimas eestkäe löök lõpetab pallivahetuse.

meh: aii hakkab looma see väsitamise plaan... vaat palju servivigu sharapova tegi....

Murded on tasa ning eestlanna asub nüüd servima.

4:5. Kontaveit murdis ja on teises setis mängus tagasi!

Viies murdepall eestlannale!

Šarapova näitab taset ja päästab neljanda murdepalli.

Ja taas Šarapova päästab. Seis jälle tasa.

Neljas murdepall! Šarapova tegi selles geimis juba teise topeltvea.

Kontaveidil kolmas murdepall!

Väga hea serv venelannalt ning seis on tasa! Kaks murdevõimalust on läinud.

Kontaveit riskis ja eksis - 30:40.

15:40. Kontaveit saab kaks murdepalli!

15:30. Hea serv ja punkt Šarapovale.

0:30. Kaks esimest pallivahetust Kontaveidile. Šarapova tegi ühtlasi mängu esimese topeltvea.

meh: Ilus punkt :P

Šarapova hakkab servima matši võidule.

3:5. Kontaveit hoiab pallingut.

Šarapova jõuab 0:40 seisult viigini!

30:0. Kaks kerget punkti eestlannale.

Kontaveit alustas ässaga.

2:5. Šarapova hoidis pallingut.

Šarapoval kolm geimpalli, et minna juba 5:2 juhtima. Seis 40:0.

2:4. Šarapova murrab taas!

Kontaveit jääb oma pallingul 15:40 kaotusseisu! Kaks murdepalli.

Siin üks ilus punkt Kontaveidilt: https://twitter.com/WTA/status/857943012864737280

meh: ilus lihtsalt ilus

2:3. Kontaveidilt suurepärane tagantkäe löök, eestlanna murrab kohe tagasi!

Kontaveit teenib kolmanda murdepalli!

Šarapova päästab kaks murdepalli! Seis 40:40.

Šarapova lööb lihtsa palli võrku ja Kontaveidil on murdepallid seisul 15:40!

meh: Tihti on näha et kontaveit on juba väsinud/tüdinud vms. Päris mitmeid palle ta ei üritanud aimatagi kuhu lähevad ja mitmeid ei üritanud päästagi...

Šarapova on oma servil hädas - 15:30.

aa: Oleks rõõmsam, kui keegi kirjutaks ka Šharapova murdus, mitte murrab. Väike võiduke Anettile kuluks ära.

Anon: Kandke maha see mäng juba! Tubli saavutus, et nii kaugelegi jõudis!

1:3. Šarapova murrab!

Šarapovalt võimas äralöök ja venelannal murdepall - 30:40.

meh: Väsitab vastase ära ja siis hakkab mõllama :P

arvotomson: Anett! Hoiame Sulle pöiualt!

Ivan Mihhailovits: Loodan, et selline ongi Aneti taktika....

1:2. Ja ka Šarapova ei loovuta punktigi. Väga omapärane teise seti algus.

Nii lõpetas Šarapova avaseti: https://twitter.com/WTA/status/857939374964527104

1:1. Ka Kontaveit ei loovuta oma servil punktigi.

kk: Pane nüüd Anett!

Kontaveit on oma servil kindel ja juhib juba 40:0.

0:1. Šarapova võidab teise seti esimese oma servigeimi punktigi loovutamata.

did_278246: Kuidas ikkagi Anett pallini ei jõua? Pole ju meeletut tempot.

15:40 ja Šarapoval taas murdepallid!

3:6 - avatseti võitis Šarapova. Kahjuks Kontaveidi kaks viimast servigeimi kuulusid kindlalt venelannale.

Ja siin üks ilus punkt venelannalt: https://twitter.com/WTA/status/857935906061168642

3:5. Šarapova ei loovuta oma servil punktigi.

3:4. Šarapova murdis kahjuks eestlanna servigeimi!

Ai-ai. Murdepallid venelannale - seis 15:40!

Kontaveit jääb oma servil 15:30 kaotusseisu.

3:3. Šarapova hoiab pallingut, kuid oli taas ebakindel. Kontaveit juhtis veel 30:15.

Kontaveit lõi ülinapilt auti - 30:40.

3:2. Kontaveit hoiab pallingut. Siiani väga kindel mäng eestlannalt.

Kontaveit avab samuti ässade arve - seis 40:15.

2:2. Šarapova oli hädas, kuid hoidis oma servigeimi.

Kontaveidi ilus punkt tagantkäe löögist: https://twitter.com/WTA/status/857933581343010816

Šarapova lööb esimese ässa ja viigistab 30:30-le.

2:1. Kontaveit servis jälle hästi ja hoiab pallingut.

Kontaveit taas kindlalt juhtimas - 40:15.

1:1. Šarapova hoiab samuti kindlalt oma esimest servigeimi.

kk: Ma olen küll tööl, aga kui Anett võidab, siis karjun :D

Ja olemas - 1:0. Kontaveit loovutas vaid ühe punkti.

Anett on alustanud väga hästi - juba 40:0.

Holger Praks: Tennisejumal,aita täna võita👍👍👍

Ja mäng on alanud! Kontaveit alustas servimist.

Meelis Vesi: loodame, et mängitakse sisukat tennist

eid_15337e7132ba2f: sharapova on 30 a vana

did_230984: Anett, anna endast parim ja naudi!!! Põhiline et oma mängu suudaksid mängida, siis tuleb ka tulemus :)

Karl: EI jookse!

Mängijad teevad veel sooja.

rainer: Kas kõigil stream jookseb?

Madis: Võitle Anett kõvasti..

Tere, tennisesõbrad! Eesti esinumber Anett Kontaveit peab täna oma järgmise kohtumise Stuttgardi turniiril, kui läheb vastamisi võistluskeelu järel tagasi WTA karussellile naasva Maria Šarapovaga. Mängijad tulevad just praegu väljakule.

EDU Anett: nüüd pöidlad pihku!