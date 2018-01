VIDEO | Carla Suarez Navarro: Kontaveit mängis hästi, võit tuli väga raskelt

Australian Openi neljandas ringis Anett Kontaveiti 4:6, 6:4, 8:6 alistanud Carla Suarez Navarro tunnustas vastast, kuid märkis, et ka tema tegi oma mängus vigu ja oli kohati närvis.

"Võib-olla said tõesti kogemused otsustavaks. Aga ta mängis kogu matši hästi, seega see tuli mulle väga raskelt. Punktid olid väga tasavägised. Ma ei tea, kui palju kordi ta on sel väljakul või neljandas ringis mänginud. Kuid minagi olin närvis," tunnistas 29-aastane hispaanlanna.

"Üritasin pärast avaseti kaotust jääda agressiivseks. Arvasin, et olin hästi mänginud, kuid mitte piisavalt pikalt, mitte piisavalt agressiivselt. Ma tahaksin nii mängida, aga alati ei tule välja. Mu tiim ütleb mulle alati: mängi agressiivselt, mängi agressiivselt. Arvan, et seda ma ka tegin."

Nii väljakul kui ka hiljem pressikonverentsil uuriti Suarez Navarro käest tema leivanumbri, ühe käega tagantkäelöögi kohta. "Olen 9-aastasest peale, kui mulle reket pihku anti, seda liigutust teinud. See näib kerge, aga tegelikult pole nii," vastas ta staadioni intervjueerijale.

Hiljem suurema hulga ajakirjanike ees istudes pakkus Suarez Navarro, et on selle löögi üks väheseid viljelejaid üha jõulisemaks ja kiiremaks mineva tennise tõttu. "Võib-olla sellepärast, et tennise muutub järjest jõulisemaks ja kiiremaks. Ühe käega palli löömine pole sama mis kahe käega. Aastaid tagasi mängisid kõik tennisistid ühe käega. Nüüd on selline tagakäsi kadumas."