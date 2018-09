VIDEO | Anett Kontaveit: väga kahju, et vastane pidi loobumisvõidu andma

"Publik toetas teda (Wangi) kõvasti, aga mina üritasin keskenduda oma mängule ja sain sellega väga hästi hakkama. Mul on väga kahju, et see pidi nii lõppema ja loodan, et ta saab kiiresti terveks," sõnas Kontaveit vahetult matši järel antud usutluses.

Kontaveidi jaoks on tegemist tänavuse hooaja esimese finaalmänguga. "Kindlasti kavatsen finaali nautida, see on minu jaoks esimene nii suure turniiri finaalmäng. Olen siin juba suurepäraselt mänginud ja olen väga elevil, et pääsesin finaali," lisas eestlanna lühiintervjuu lõpuks.

Kontaveidi finaalivastane tuleb paarist, kus kohtuvad austraallana Ashleigh Barty (WTA 17.) ja valgevenelanna Aryna Sabalenkaga (WTA 20.).

Delfi näitab homme kell 14.00 algavat finaali taas otseülekandes.