VIDEO: Anett Kontaveit pärast suurt võitu: mul on nii palju emotsioone, olen superõnnelik!

Ricoh Openil eile karjääri esimese WTA turniiri võidu teeninud Anett Kontaveit andis mängujärgselt intervjuu ka WTA meediaosakonnale, kirjeldades muuhulgas tundeid, mis teda pärast trofee võitmist valdasid.

"Arvan, et mu agressiivne stiil sobib murutennisega ja usun mu löögid on siin efektiivsed. Leian, et see ongi mulle edu toonud," selgitas eestlanna pisut tagamaid, miks esimene turniirivõit just murukattega väljakul tuli.

Kontaveidi järgmine turniir algab juba sel nädalal, kui eestlanna astub võistlustulle Mallorca Openil. Esimeses ringis kohtub ta 2015. aasta US Openi finalisti Roberta Vinciga. Suure tõenäosusega peetakse see kohtumine homme, Delfi TV vahendab kõiki Kontaveidi mänge Mallorcal otsepildis.