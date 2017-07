VIDEO | Anett Kontaveit: olen oma päritolu üle tõeliselt uhke, esindan Eestit rõõmuga!

Naiste tennise katuseorganisatsioon WTA avaldas oma sotsiaalmeediakanalites video, kus Eesti esireket Anett Kontaveit räägib sellest, kui uhkelt ta oma riiki esindab.

"Tere, minu nimi on Anett Kontaveit ja ma olen 21-aastane," algab video. "Sündisin Tallinnas, elan Tallinnas - see on mu kodulinn."

"Alustasin tennise mängimist kuueaastaselt ja mu eeskujudeks olid [Maria] Šarapova ja [Viktoria] Azarenka. Sain alles juuniorideklassis aru, et teen asja väga tõsiselt. Ma ei olnud kunagi endale professionaaliks saamist eesmärgiks seadnud - mängisin palju turniire ja see lihtsalt kuidagi juhtus."

Eesti riiki esindab Kontaveit suurima heameelega. "Ma ei jõua seda piisavalt öelda - olen super-super-uhke selle üle, kust ma pärit olen. Oma riigi eest mängimine annab sulle teistsuguse tunde. See on minu jaoks tõeliselt eriline," sõnas noor tennisetäht.