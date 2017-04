VIDEO: Anett Kontaveit kaotas elu esimese WTA turniiri finaali 17-aastasele Tšehhi supertalendile

Eesti parim naistennisist Anett Kontaveit kaotas Šveitsis Bielis toimunud WTA turniiri finaalis 17-aastasele tšehhitarile Marketa Vondroušovale 4:6, 6:7 (6).

21-aastane Kontaveit, kes oli teel finaali alistanud Heather Watsoni, Jevgenia Rodina, Elise Mertensi ja Aliaksandra Sasnovitši, loovutas kogu kohtumise vältel vastasele kaks oma pallingugeimi, suutes ise 14-st murdepallist realiseerida vaid ühe, teises seti alguses. Teine sett läks kiiresse lõppmängu, kus eestlannal oli seisul 6:4 kaks settpalli, ent kumbagi ta neist realiseerida ei suutnud. Tšehhitar võitis seevastu neli punkti järjest ja ühtlasi kogu matši.

Vondroušova on küll vaid 17-aastane ning asub WTA edetabelis 233. kohal, kuid on tänavu näidanud ülimalt head minekut: viimasest 13 kohtumisest on ta võitnud pärast tänast 12- Seejuures on ta Bieli turniiril kvalifikatsioonist alustanuna alistanud mitmed esisaja mängijad, poolfinaalis ka turniiri esimese paigutuse, WTA edetabeli 18. numbri Barbora Strycova.

2015. aastal võitis talendikas tšehhitar nii juunioride Austraalia lahtised kui Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused.

Vondroušova teenib Bielis 280 WTA edetabelipunkti ja 43 000 dollarit võidupreemiat.

