VIDEO | Anett Kontaveit avaldas oma tänavuse hooaja edu võtme

Eesti naiste tennise esinumber Anett Kontaveit andis hiljuti WTA ametlikule kanalile põgusa videointervjuu, kus lahkas ka oma viimaste nädalate häid esitusi.

Eesti esinumber on viimastel nädalatel võtnud mitmeid häid võite - kahel korral on ta alistanud maailma edetabeli esikümnesse kuuluva Venus Williamsi, viimati tegi ta Roomas selja prügiseks ka maailma teisel reketil Caroline Wozniackil.

Jooksva aasta edetabelis on Kontaveit lausa 16. kohal. Aasta lõpus toimuvale WTA aastalõputurniirile pääsemiseks oleks tarvis olla kaheksa parema seas. "Eks sinna pääsemine on iga mängija unistus," tõdes Kontaveit. "Kuna ma pole seal kunagi käinud, ei oskagi ma arvata, mida see endast kujutada võib! Tean ainult, et see toimub Singapuris."

Ülejäänud aasta käigu määravad mõistagi suures osas ära kolm ülejäänud Suure Slämmi turniiri, millest esimene algab juba peagi Prantsusmaal.

"Hooaeg on pikk. Annan endast iga matši mängides väga palju ja olen igas asjas, mida teen, väga emotsionaalne. Selle hooaja võtmeks saabki olema selle taseme hoidmine."