Väsimust kurtnud Anett Kontaveit: vastane mängis täna väga hästi

"Täna ei olnud kindlasti minu parim mäng Brisbane`is. Kaks eelmist olid oluliselt paremad. Vastane mängis samas väga hästi ja tegi minu elu tõeliselt raskeks. Ta tõi palju palle tagasi, võitles kõvasti ja eksis vähe. See pani kogu pinge minu peale," sõnas Kontaveit valusa kaotuse järel Delfile ja Eesti Päevalehele.

Eestlanna juhtis esimeses setis veel 5:3, kuid ukrainlanna võitis siis neli geimi järjest. "Mul olid avasetis omad võimalused, aga vastane mängis otsustavatel hetkedel tõesti hästi. Minu serv ei olnud täna kindlasti nii hea kui eelmistel mängudel."

Kontaveit tunnistas, et ka väsimus andis täna tunda. "Niiskus oli täna väga suur ja mul oli sellega raske toime tulla. Ma ei teagi, kas see oli eelmiste mängude väsimusest, aga pigem siiski suurest niiskusest. See väsitas mind väljakul kõvasti ja tundus, et vastane tuli sellega palju paremini toime kui mina," sõnas ta.

23-aastane Kontaveit, kes alistas Brisbane`is Carla Suarez Navarro (WTA 23.) ja Petra Kvitova (WTA 7.), hindas turniiri kokkuvõttes edukaks.

"Sain kaks väga head võitu ja mängisin nendes kohtumistes head tennist. Kahju oli täna kaotada, aga pole hullu, küll tulevad uued võimalused ja turniirid. Järgmisel nädalal mängin juba Sydneys ja nii ma Australian Openiks valmistungi. Konkreetset eesmärki ma endale aasta esimeseks tippturniiriks seadnud ei ole. Võtan nii Sydneys kui Australian Openil mäng-mängult," lisas Eesti esireket.