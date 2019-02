Valitsev Eesti naiste meister võitleb seljavigastusega, millega oli aastaid tagasi kimpus Jürgen Zopp

"Realistlikult mõeldes ütles Märten õigesti - peaksime proovima alagruppi püsima jääda. Edasipääs nende tugevate tiimide vastu oleks väga keeruline," ütles Kontaveit, kellel avapäeval tuleb ilmselt (koosseisud võivad veel 6. veebruarini muutuda - G.L.) üksikmängus vastamisi minna Bulgaaria esinumbri Viktoria Tomovaga (WTA 159.), teisel päeval rootslanna Rebecca Petersoni (WTA 57.) ja kolmandal ukrainlanna Lesia Tsurenkoga (WTA 24.), kellele ta hiljuti Brisbane'i turniiri veerandfinaalis 5:7, 3:6 kaotas.

Eeldatavalt kõige tähtsam kohtumine ongi Eestil just turniiri avapäeval Bulgaariaga. "Sellist tiimi, keda kindlasti võitma peame, tänavu polegi. Kui, siis võib-olla edetabelikohtade poolest on Bulgaaria see, kellega on varianti kõige rohkem mängida. Aga ma ei arva, et me oleme kellegi vastu favoriidid," lisas Kontaveit.