Valdo Randpere nimetas platsil karjunud Serena Williamsit loomaks

"Sellepärast, et paar sõpra kohe ütlesid, et see on nii inetu postitus või ebaviisakas postitus," selgitab poliitik Õhtulehele, miks ta selle maha võttis.

"Mõtlesin, et okei: tegelikult see on natuke ebasportlik niimoodi peale sinu lemmiku kaotust teise kohta midagi öelda, mis otseselt spordiga kokku ei lähe."

Poliitiku sõnul pole tal Williamsi kui tennisemängija vastu tegelikult midagi, ent enne lapse sündi oli ta tema meelest rahulikum.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes