Valdo Randpere Kanepi ja Williamsi kohtumisest: julgen ennustada, et tänane võitja võidab kogu turniiri. Minu eelistus kuulub Kaiale

"Mõne tunni pärast mängitakse US Openi naiste üksikmängus varajane finaal Kaia ja Serena vahel. Varajane finaal selles mõttes, et kui Kaia oleks tabeli teisele poolele sattunud, siis oleks ta vabalt just Serenaga finaalis võinud kokku sattuda. Eriti tõenäoliseks teeb selle stsenaariumi tabeli alumise poole koosseis ja tulemused. Alumine tabeli pool oli algusest saati nõrgem ja nüüdseks on enamus neidki, kes natuke kobedad tundusid, välja langenud. Aga loos on pime ja seega kohtuvad Kaia ja Serena juba 4-ndas ringis pääsu eest veerandfinaali. Julgen ennustada, et tänase mängu võitja võidab kogu turniiri.

Kes siis täna võiks võita? Minu eelistus kuulub kindlalt Kaiale. Mitte ainult isiklike suhete tõttu, vaid ka asja nö. tenniseeksperdina vaadeldes," kirjutab Randpere Facebookis.

"Mõne tunni pärast teame me tõde, aga ükskõik, kuidas tänane mäng ka ei lõppeks, mina usun ikkagi sellesse, et Kaia võidab suure slämmi turniiri. Kui mitte sel korral, siis ükskord nagunii."