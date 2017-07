Uutes kõrgustes Kontaveit tõmbab pidurit

Anett Kontaveiti 2017. aasta on olnud vägev. Soojenduseks esikoht ITF-i turniiril Prantsusmaal, aprillis finaal Šveitsis Bielis. Siis veerandfinaalid Stuttgartis ja Roomas, juunis karjääri esimene WTA turniirivõit Hollandis. Seejärel kolmandasse ringi jõudmine Wimbledonis ja valus kaotus Caroline Wozniackile. Läinud nädalal taas finaalipääs Šveitsis Gstaadis.

Kõik see tähendab, et 21-aastane Eesti esitennisist on aasta alguse 121. kohalt maailma edetabelis mõne kuuga koguni 27. kohale pikeerinud.