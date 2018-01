Uue aasta maha maganud Kontaveit: täna võinuks ka Kvitovaga mängida

Brisbane’i tenniseturniiril 6:0, 6:3 briti Heather Watsoni alistanud Anett Kontaveit tunnistas, et nautis mängu täiega.

„Jäin mänguga igati rahule, tundsin end suurepäraselt,” sõnas Kontaveit Delfile.

„Olin väga agressiivne ja surusin igal võimalusel, teist servi ründasin ehk siis tegin kõik, et vastasel ei jääks ruumi. Ka serv toimis, Watson ei saanud ainsatki murdepalli.”

Esmalt pidi Kontaveit kohtuma kahekordse Wimbledoni tšempioni Petra Kvitovaga, kes paraku haigestus. „Häälestusin lahinguks Kvitovaga, olin valmis, mingit hirmu ei olnud. Tegelikult võinuks ka temaga kokku minna.”

Enne Brisbane’i turniiri harjutas Kontaveit kolm nädalat Tais – kaks treeningut päevas, lisaks füüsiline ettevalmistus. „Treeninglaager läks korda, tunne on väga hea, energiat palju ja tundub, et suudan end väljakul päris kiiresti liigutada,” tõdes Kontaveit. „Lisaks harjusin kliimaga – siin, Brisbane’is on kuum ja niiske, õhu lööb paksuks.”

Kui sünnipäev ja jõulud said ühiselt Tais vaikselt õhtusöögiga tähistatud, siis uue aasta saabumise magas Kontaveit sõna otseses mõttes maha. „Uinusin juba enne keskööd,” rääkis Kontaveit.

Teises ringis läheb Kontaveit kokku valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitšiga. „Ta on väga sitke mängija,” kiitis Kontaveit vastast. „Sasnoviš jõudis põhiturniirile läbi kvalifikatsiooni, seega on ta tingimustega harjunud ja väga enesekindel. Tuleb raske matš.”