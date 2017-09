US Openi korraldajad arreteerisid eestlase, kes tegeles keelatud infoedastusega

US Openi tenniseturniir, illustratiivne foto

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel arreteerisid korraldajad eile Arthur Ashe´i nimelise peaväljaku tribüünidelt eestlasest mehe, kes edastas reaalajas mängudest infot, mis on reeglitega rangelt keelatud. Eestlane võeti kinni mängu ajal.

Reaalajas info edastamine võib aidata kihlveopettureid live-panustamisel ja seeläbi luua pinnase keelatud võtetega hõlptulu teenimiseks.

Eestlane, kelle nime AP uudisteagentuuri poolt avaldatud loos kordagi ei mainita, jäi sarnase keelatud tegevusega US Openil vahele ka mullu. Talle määrati 20-aastane turniiri külastamise keeld, aga ta eiras seda juba aasta hiljem.

USA tenniseliidu kõneisiku Chris Widmaieri sõnul on käesoleva turniiri käigus arreteeritud kaheksa kihlveopetturite käsilast. Eelmisel aastal oli see number 20. Kõik kahtlase tegevuse tõttu kinni võetud isikud peavad selgitusi jagama New Yorgi politseile.