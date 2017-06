US Open ennustab Kontaveidile edukat suve

Kuulus tenniseturniiri kirjutas Kontaveidi, kes esmaspäeval tõusis naiste maailma edetabelis tänu karjääri esimese WTA-turniirivõidule 36. kohale, kohta: "Ta on viimastel kuudel olnud äärmiselt terav. Kui ta suudab jätkata samal tasemel, ootab teda ees suur suvi."

2015. aastal jõudis eestlanna US Openil lausa neljandasse ringi, mis on siiani tema karjääri parim tulemus suure slämmi turniiril.

Kontaveiti võib järgmisena näha väljakul aga 3. juulil algaval Wimbeldoni turniiril.

