US Open algas pauguga! Kaia Kanepi pani maailma esinumbri kahvatuma

Esimene sett oli puhas jõudemonstratsioon. Halep ei jõudnud kordagi murdepallini, Kanepi seevastu murdis kahel korral ja sai oma tahtmise näiliselt lihtsalt. Löögid olid tugevad ja täpsed, Halepil ei olnud nende vastu rohtu. Lisaks toimis ka Kanepi serv. Niisama hästi kui kõik klappis.

„Võit on võit. Ma ei ole jõudnud veel mõelda, et mis see nüüd oli. Eks ta eriline on ikka, aga turniir ju käib veel (naerab – toim). Järgmine mäng on juba ülehomme. Aga rõõmustamiseks on täna põhjust küll,” oli Kanepi mängujärgsel pressikonverentsil rahulolev. Kes ei oleks, pärast sellist mängu.