Üliõnnelik Kontaveit Delfile võtmehetkest: mul on suurepärane treener. Usaldan teda!

Karjääri esimese WTA tenniseturniiri võitnud Anett Kontaveit kinnitas, et kohtumise kõige raskemast hetkest aitas ta üle treener Glenn Schaap.

Den Boschi turniiri finaalis võitis eestlanna venelanna Natalja Vihljantseva (WTA 74.) vastu avaseti 6:2. Teises setis suutis pikakasvuline vastane Kontaveiti servigeimi murda. Kaotusseisus 2:3 kutsus Kontaveit treeneri väljakule.

„Oli raske olukord. Treener kinnitas, mida ma tegema pean. Julgustas ja oli positiivne. See annab hea enesetunde,“ rääkis Kontaveit, kes on hollandlasest juhendajale väga tänulik. „Tal on hästi palju kogemusi. Glenn on suurepärane treener, usaldan teda!“

Järgmises geimis ei saanud venelanna oma pallingul mitte ainsatki punkti ja kaotas lõpus teise seti 3:6. Treeneri motivatsioonikõne toimis ideaalselt.

Turniirivõit tõstis Kontaveiti kui seitsmendasse taevasse: „Mul on super-super hea meel! Olen üliõnnelik ja uhke!“