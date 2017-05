Üks küsimus, mida Anett Kontaveitile esitada ei saa

Rooma tenniseturniiril võidulainel jätkav Anett Kontaveit kohtub veerandfinaalis Simona Halepiga.

Kes oleks seda uskunud? Algul Andrea Petkovic (WTA 78.), siis maailma esireket Angelique Kerber ja eile Mirjana Lučić-Baroni (WTA 22.). Viimasest võidust pole põhjust pikalt kirjutada – 35-aastane kogenud horvaaditar sai mõlemas setis ainult ühe geimi ja kohtumine kestis kokku üksnes 54 minutit.

Kihlveokontorid püsti hädas

„Kiire mäng oli tõesti. Arvan, et tegutsesin väga kindlalt ja väga rahulikult. Tegin õigeid otsuseid ja servisin hästi,” lausus kvalifikatsioonivõistluse kaudu põhiturniirile pääsenud Kontaveit, kes hoolimata tihedast mängugraafikust väsimuse üle ei kurda. „Tunne on väga hea. Eile ja täna tundsin platsil liikudes superenergiat! Usun, et enesekindlus annab platsil rahulikkust juurde. Tegelikult on kõik väga väikestes asjades kinni.”