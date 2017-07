Uhke värk! Eestlase pilt on Wimbledoni ametlikus brošüüris aukohal

Kas nüüd päris kõik, aga usutavasti päris paljud Wimbledoni tenniseturniiri külastajad soetavad endale 2017. aasta turniiri ametliku brošüüri. Müügiputkad laiuvad üle mastaapse tennisekeskuse, paned 10 naelsterlingit letti ja brošüür olemas. Ikka selleks, et saada infot toimuva kohta, mis on teoksil ja mis tulekul.

Infokandja lähemal sirvimisel selgub, et ka eestlastel on oma esindaja kenasti pildil. Eestit hoiab au sees Kenneth Raisma, kes mullu koos kreeklase Stefanos Tsitsipasega meesjuunioride paarismängu võitis. Kõik 2016. aasta võitjad on pildiliset ja nimeliselt brošüüris välja toodud.

Anett Kontaveit peab oma järge veel ootama. Publikule lähemalt esitletud 34 naismängija hulka eestlanna ei mahtunud. Aga küll jõuab, korraldajatel on võimalus näpukas ära parandada juba tuleval aastal.