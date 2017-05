Twitter reageerib Kontaveidi supervõidule: õnnitlejate seas Ott Tänak, Taavi Rõivas jt

Anett Kontaveidi suurepärane 6:4, 6:0 võit maailma esireketi Angelique Kerberi üle pani kihama kogu tennisemaailma.









Kontaveit võitis maailma esireketi Kerberi 6:4, 6:0! Teise seti munaga! Imeline saavutus! Palju õnne! :)— Olav Osolin (@osokas) May 17, 2017





Super!! Anett Kontaveit beats World No 1 @AngeliqueKerber in Rome R2. Go Anett! Go #Estonia! pic.twitter.com/vzbgUsNLO9 — Marko Mihkelson (@markomihkelson) May 17, 2017





Päris uhke on olla eestlane, kui meie tennisistist tulevane maailma esinumber mängeldes võidab praegust esinumbrit. Võimas! #Kontaveit— Jaak Madison (@JaakMadison) May 17, 2017





Let's just say if you didn't watch a lot of tennis you'd think #Kontaveit was the world no.1 and #Kerber was the world no.65 pic.twitter.com/k5rmptNQCx— Live Tennis (@livetennis) May 17, 2017





Angelique Kerber's rough clay season continues. Ousted by a confident and in-form Anett Kontaveit 6-4, 6-0 @InteBNLdItalia.— WTA Insider (@WTA_insider) May 17, 2017





Credit for Kontaveit for such a great win for her, but it's really worrying how Kerber was swept aside after being 4-2 up in the 1st set— Olly Dickson Jefford (@addictedsports1) May 17, 2017





Good job, Anett Kontaveit, for beating world no. 1 with a score of 6:4, 6:0 coming back from 2:4. 🎉— Annaleigh Quagmire (@AnnieSW6) May 17, 2017