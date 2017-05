Twitter kihab: "Kontaveit on tasakaalukas ja jõuline. Ta on kaks korda talendikam kui Petkovic!"

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 68.) alustas kõrgetasemelist Rooma tenniseturniiri võidukalt, alistades avaringis maailma 78. reketi Andrea Petkovici 6:3, 6:4. Järgmises ringis kohtub eestlanna maailma esireketi, teise Saksamaa tennisisti Angelique Kerberiga.

Mitmetele tennisesõpradele üle maailma avaldas Kontaveidi esitus muljet. Toome ära mõned Twitteri postitused:

"Ma ei saa oma silmi Kontaveidi ja Petkovici mängult ära. Kontaveit on teinud mitu suurepärast lööki. Petkovici serv on kasutu."

burnt on Petkovic - Kontaveit game. Some great shots from Kontaveit. Petkovic just useless on her serve. move one#trading— jameson (@jameson1902) May 16, 2017

"Petkovic päästis mitu matšpalli, aga kaotas ikkagi kvalifikatsioonist edasi pääsenule, kes mängis suurepärast tennist."



"Kui palju ma ka ei armastaks Petkovici, on Kontaveit mängija, kellel tuleb lähiaastatel silm peal hoida. Ta on väljakul rahulik, tasakaalukas ja jõuline ning teeb oma töö ära."



As much as I love #Petko, #Kontaveit is really one to watch in the coming years! Calm, collected + powerful on court and gets the job done.— louise R wright (@lrxwright) May 16, 2017

"Saksamaa tennisistide kohtumist ei tulegi teises ringis."



So, Kerber vs Kontaveit in Rome R2. No All German clash then 😣😣😣😣😣😣— Retno Nino (@theMiniNino) May 16, 2017

"Mulle ei meeldi seda öelda, aga Kontaveit on väga hea."



I hate to say this. But Kontaveit is so good— Retno Nino (@theMiniNino) May 16, 2017

"Ma armastan Petkovici ja lausa abielluksin temaga, aga Kontaveit on temast kaks korda talendikam."