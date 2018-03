TUBLI! Katriin Saar võitis Dohas teise noorteturniiri järjest

Möödunud nädalal Dohas ITF noorteturniiril võidutsenud Katriin Saar kordas edu ka sel nädalal.

Esimeses ringis paigutusega vaba olnud Saar võitis teises ringis slovakitar Nina Danisova 6:1, 6:4. Veerand- ja poolfinaalis olid möödunud nädalast tuttavad vastased ja mõlemad mängud kujunesid kolmesetilisteks. Norralanna Lilly Elida Haseth alistus 6:3, 4:6, 6:2 ja itaallanna Matilde Paoletti 6:0, 5:7, 6:3. Finaalis oli Saar vastamisi kolmanda paigutusega itaallanna Matilde Marianiga. Võit tuli taas otsustavas setis 6:1, 5:7, 6:1, vahendab Eesti Tennise Liidu koduleht.

Paarismängus jõudis Saar koos soomlanna Liisa Vehvilaineniga poolfinaali, kus tuli tunnistada hilisemate turniirivõitjate itaallannade Mariani - Paoletti 6:4, 6:3 paremust.

See oli Saarele kolmas järjestikune turniirivõit, mänge on ta järjest võitnud 14. Ühtekokku on tal ITF tiitleid nüüd viis.