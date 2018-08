Esimeseks mänguks sai plaan hiilgavalt paika, Kanepi alistas maailma esireketi Simona Halepi.

„Kaia suudab teatud olukordades lüüa palli sedavõrd hästi ja ainulaadselt,” otsib Vemić sobivaid sõnu. „Keegi teine võib-olla polegi selleks võimeline. Temas on olemas X-faktor. Võtame või mängu Halepiga. Ta oli teises setis seisul 4 : 4 Halepi servil 15-40 taga, aga suutis mängida kaks oivalist punkti. Vaatad ja ahhetad. Võimalik, et need kaks punkti olidki määravad.”